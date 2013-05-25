سقوط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو بانجو وفرد خرطوش بالأقصر

تمكنت أجهزة الأمن بالأقصراليوم السبت من ضبط مسجل شقي خطر مخدرات وبحوزته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر”فرد خرطوش ” وطلقات من ذات العيار” وذلك فى حملة أمنية للقضاء على أوكار الجريمة بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت معلومات قد وردت الى اللواء خالد ممدوح مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر اخطارا من مباحث قسم شرطة الاقصر بتمكن الرائد محمد ذايــد رئيس المباحث ومعاونيه الملازم اول احمد المصيلحي “والملازم اول علاء الشيخ “والملازم اول الحسيني ابو جابر” والملازم اول محمد نصر” والامين رستم فتحي ” بضبط المدعو “ناصر السيد بشير” “40″سنه عاطل مقيم مشايخ عطيه بشرق السكه وسبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات .

وبمواجهته اقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار حال تواجدة بمنزله وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر وجار العرض على النيابة العامة.