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العثورعلى 52 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال بالوادى الجديد

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العثورعلى 52 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال بالوادى الجديد العثورعلى 52 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال بالوادى الجديد

إرشيفية

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغاً من إدارة البحث لجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد وقسم شرطة الخارجة بقيادة اللواء مصطفى عجيز مدير البحث الجنائى و مفتش مباحث القسم يفيد بضبط 5 أشخاص بحوزتهم تابوت يشتبه فى أثريته و52قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال وقطع من مخدر الحشيش وقد إعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وللمخدرات بقصد التعاطى .
> القى القبض على كلاً من أحمد.س.د 26 سنة له معلومات جنائية ومنصور.م.ع 18 سنة عاطل ومحمود.س.م 36 سنة عاطل ومحمد.س.ا 20 سنةعاطل وأمين.ف.ا 18 سنة وبحوزتهم تابوت على هيئة أمراة فرعونية بطول 180 سمو52 قطعة يشتبه في أثريتها وقطعة من مخدر الحشيش بحوزة أحدهم وتم تحريزالمضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 3391 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014م  وتباشر النيابة التحقيق.

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