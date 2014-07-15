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بان كي مون يدعم مبادرة مصر لوقف العدوان الإسرائيلي ويدعو حماس للتعاون معها

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بان كي مون يدعم مبادرة مصر لوقف العدوان الإسرائيلي ويدعو حماس للتعاون معها بان كي مون يدعم مبادرة مصر لوقف العدوان الإسرائيلي ويدعو حماس للتعاون معها

 

بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة – ارشيفية

صرح فرحان حاج المتحدث بإسم بان كي مون أن الأمين العام يرجب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وأنه يدعو حماس للتعاون معها.كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ دقائق في نيويورك..
> المتحدث قال أن الامين العام اتصل بالرئيس عبد الفتاح يوم الاحد 13 يوليو وأنه يقدر ويدعم المبادرة المصرية بشكل كامل لإتفاقية وقف إطلاق النار.
> وعبر بان كي مون عن عميق قلقه لأن القتال لم يتوقف علي الرغم من قبول اسرائيل المبادرة ودعم السلطة الفلسطينية لها ودعا حماس للتعاون مع المبادرة المصرية وحث جميع الاطراف لكي تبني علي تلك المبادرة الدبلوماسية لفتح قناة للحوار مضسفا أن كل الاطراف يجب ان تحترم القانون الدولي الإنساني .
> بان كي مون قال ان الامم المتحدة ستستمر في دعمها لغزة بكل المستلزمات والمساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع.

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