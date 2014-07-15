“القسام” و”سرايا القدس” تقصفان تل أبيب بعشرات الصواريخ

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مسؤوليتهما المشتركة عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء.

وقال بيان مشترك أصدرته الكتائب والسرايا إن وحداتهما الصاروخية نفذت قصفا مشتركا لتل أبيب بصواريخ “براق 70″ و”إم 75″.

وواصلت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية اليوم قصف المواقع والبلدات والمدن الاسرائيلية بالصواريخ ردا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن قصف مدينة حيفا (شمال إسرائيل) والتي تبعد نحو 130 كم عن قطاع غزة بصاروخ من طراز “آر160″ محلي الصنع، وقصف مدينة “روحوفوت” وسط إسرائيل بخمسة صواريخ “سجيل 55″.

كما قصفت الكتائب مستوطنة “نير عوز” الواقعة شرقي منطقة القرارة جنوب قطاع غزة بستة صواريخ 107 ، ومدينة أسدود بثمانية صواريخ جراد ، كما قصفت عسقلان بثلاثة صواريخ قسام ، وحشودات عسكرية في قاعدة زيكيم العسكرية بثلاث قذائف هاون 120.

فيما أعلنت “سرايا القدس” في وقت سابق اليوم ايضا أنها قصفت كلا من صوفا ويتيد بستة صواريخ (107)، وأنها أرسلت رسائل تهديد بالعبرية لـ400 ألف إسرائيلي يقول نصها “الى جميع الصهاينة..قيادتكم الغبية تقودكم الى الهلاك، وما ينتظركم في غزة أمران الأسر أو الموت المحقق”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 193 شهيدا فلسطينيا و1481 جريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة إن المسن صبحي عبد الحميد موسى (77عاما) استشهد جراء استهداف منطقة زراعية بخانيونس جنوب القطاع، مشيرا إلى إصابة 10 مدنيين بينهم 3 أطفال وإمرأتان في قصف لطائرات الاحتلال على بلدة جباليا شمال القطاع.