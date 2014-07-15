تسليم الدفعة الرابعة من عقود تمليك الوحدات السكنية لإسكان الشباب‎

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، بتسليم الدفعة الرابعة من عقود التمليك للوحدات السكنية بمشروع الـ6000 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية ضمن المشروع القومى لاسكان الشباب والبالغ عددهم اليوم 80 عقداً.

وقام المحافظ بتسليم العقود للمواطنين، وذلك حتى يتسنى لهم الحصول على خطابات تركيب عدادات المياه والكهرباء الخاصة بكل وحدة سكنية، وتقنين أوضاعهم بعد أن تم حل كافة المشكلات المتعلقة بهذه الوحدات، والتى تأخر تسليمها لحاجزيها لفترات طويلة بسبب توقف الأعمال، وعدم اكتمال توصيل المرافق والخدمات لهذه الوحدات خلال الفترة الماضية.

وخلال الإحتفال أكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات الإسكان على مستوى المحافظة وتوابعها بالكامل، من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليًا العمل فى استكمال أعمال توصيل كافة المرافق والخدمات لجميع مراحل مشروعات الإسكان بالكامل، وجارى تباعًا تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، وأنه من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن فتح باب التقدم لحجز الوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعى التى يجرى العمل فى انشائها حاليًا، بمعرفة وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعد أن يتم الإنتهاء من تحديد الشروط والمعايير الخاصة بها، والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها، والتى سوف يتم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة قريبًا. حضر مراسم تسليم العقود السيد محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندسة عطيات القماش مدير عام الاسكان والمرافق وعلى رجب نائب رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الااسماعيلية وعطية صابر مدير عام التفتيش المالى والادارى بالمحافظة ومديرى العموم لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية والتنظيم والادارة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.