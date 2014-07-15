إستمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات واستقبال الجرحى‎

أستمرت السلطات المصرية فى فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، وإدخال الدفعة الرابعة من المساعدات المقدمة من القوات المسلحة الى الشعب الفلسطينى.

وأستقبل معبر رفح 4 حالات جرحى جراء العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام، وشهد معبر رفح عبور الدفعة الثالثة من المعتمرين الفلسطينيين فى طريقهم إلى مطار القاهرة لإداء مناسك العمرة.

وشهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة إطلاق الطلقات الاستكشافية من الجانب المصرى على طول الحدود لمنع تسلل أى من العناصر الفلسطينية إلى الاراضى المصرية.

من جانبها شنت القوات المسلحة عملية مداهمات موسعة على قرى جنوب مدينة الشيخ زويد ورفح اسفرت عن ضبط 6 تكفيريين وحرق وتدمير 15 بؤرة ارهابية وتدمير 4 دراجات بخارية و4 انفاق على الحدود مع غزة .

وتاتى هذه العملية رداً على إطلاق 3 قذائف هاون على مقرات امنية ومناطق سكنية أسفرت عن إستشهاد 9 وإصابة 28 بينهم 3 مجندين بعد سقوط قذيفة هاون امام أحد المحلات التجارية بحى الضاحية بمدينة العريش.

وأكد مصدر طبى بمستشفى العريش العام أن نسبة كبيرة من الجرحى فى إنفجار العريش تماثلوا للشفاء وتم خروجهم من المستشفى ولم يتبقى سوى 3 حالات فقط.

وأضاف أنه تم تشييع جثامين الشهداء بمدينة العريش وسط حزن خيم على اهالى سيناء كلها.