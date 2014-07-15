«تايمز»: مقتل «جهادي بريطاني» في معركة بالعراق

ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، الثلاثاء، أن «الجهادي البريطاني»، عبدالرقيب أمين، 26 عاما، من مدينة أبردين الاسكتلندية، والذي ظهر في فيديو مصور يدعو فيه المسلمين للانضمام لهم في العراق وسوريا، قتل، الإثنين، برصاص فرقة من قوات الجيش العراقي، وانضم أمين، الذي حمل اسم «أبوالبراء» إلى تنظيم «داعش»، داعيا الشباب للانضمام لهم.

وأوضحت الصحيفة أن أبودجانة المهاجر، 19 عاما، من مدينة بورتسموث، وهو عضو في «داعش»، أكد مقتل «الجهادي البريطاني» بالقرب من مدينة الرمادي، التي تقع على بعد 75 ميلا غرب بغداد، وقال: «أبلغني أخ تونسي في الرقة أن أبوالبراء، أحد البريطانيين الذين التقيت بهما قد استشهد في الرمادي، هو أخ متواضع وورع جاء إلى دولة الإسلام رغم أن أقرانه في بريطانيا نصحوه ألا يأتي، ندعو الله أن يتقبله من الشهداء».