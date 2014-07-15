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جنايات الشرقية تقضى بحبس 13 طالبة بجامعة الأزهر 5 سنوات

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جنايات الشرقية تقضى بحبس 13 طالبة بجامعة الأزهر 5 سنوات جنايات الشرقية تقضى بحبس 13 طالبة بجامعة الأزهر 5 سنوات

قضت اليوم دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس اليوم برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد وشريف بركات، وأمانة سر أحمد رزق، وبحضور المستشار محمد العوضى رئيس نيابة الزقازيق الكلية فى أولى أحكامها فى قضايا الإرهاب بالسجن المشدد “5″ سنوات لطالبات جامعة الأزهر وذلك لقيامهن بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على عميدة جامعة الأزهر .

حيث قضت بحبس كلا من إسراء حسن محمد وأسماء عبد الرحمن وزهراء عبد الكريم وأية محمد وغيرهن من المتهمات ، فى القضايا أرقام ” 20311 لسنة 2013 قسم ثاني الزقازيق ,متهم فيها16 إخواني والقضية رقم ” 20310 قسم ثاني الزقازيق متهم فيها 10 من الإخوان والقضية رقم 18219 قسم ثاني الزقازيق متهم فيها 14 إخواني والقضية رقم 1067 قسم ثاني الزقازيق متهم فيها 13إخواني.

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