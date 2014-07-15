حصاد «تويتر المونديال»: 672 مليون تغريدة .. ونيمار الأكثر ذكرًا

بعد انتهاء مباريات كأس العالم كشفت شركة “تويتر” عن أبرز الأرقام والإحصائيات لتفاعل المستخدمين على الشبكة مع الحدث.

وسجلت البطولة بالكامل 672 مليون تغريدة تم ارسالها خلال كامل المباريات سواء تعلقت بالتنبؤ بالنتائج أو التعليق على الأهداف أو أهم الفرص الضائعة وتغييرات اللاعبين وغيرها.

مع أن هذا الرقم هو أكبر عدد من التفاعل الإجتماعي مع حدث عالمي على تويتر لكن لايمكن بدقة مقارنة حدث مثل كأس العالم طوله 32 يوم مع أحداث عالمية هامة اخرى مثل المباراة النهائية في Super Bowl أو حفل اعلان جوائز الأوسكار أو حتى كامل الألعاب الأولمبية على مدى 16 يوم.

>المباريات ذات العدد الأكبر من التغريدات

> أما عن المباريات التي استحوذت على النصيب الأكبر من اهتمامات وتغريدات المستخدمين كانت مباراة البرازيل و ألمانيا في المركز الأو بنتيجتها الأعلى من حيث الأهداف و التغريدات أيضاً حيث حققت 35.6 مليون تغريدة.

وكانت المباراة النهائية في المركز الثاني من حيث عدد التغريدات حيث كتب الناس 32.1 مليون تغريدة تتعلق بها.

وتسيطر البرازيل على معظم المباريات التي حققت أفضل معدل من التغريدات كونها البلد المضيف، وفي المركز الثالث كانت مباراة البرازيل و تشيلي 16.4 مليون تغريدة.

والمباراة القوية في النصف النهائي كانت بين هولندا و الأرجنتين ونشروا فيها 14.2 مليون تغريدة.

والمركز الخامس كان لمباراة البرازيل و كولومبيا لاسيما التي شهدت اصابة اللاعب نيمار و اخراجه من الملعب وحققت 12.4 مليون تغريدة.

> المباريات ذات أعلى معدل تغريد خلال دقيقة

> TPM أو Tweet Per minute هو معدل التغريدات التي نشرت حول حدث معين خلال دقيقة واحدة. ومن بين أفضل خمسة معدلات كانت ثلاثة منها تتعلق بمباراة ألمانيا والبرازيل حيث تفاعل مستخدمي تويتر بشدة مع أحداثها و أهدافها السبعة.

وفي المركز الأول لأعلى معدل تغريد في الدقيقة كان من نصيب المباراة النهائية وفي لحظة اعلان انتهاء المباراة حيث حققت 618725 تغريدة خلال الدقيقة وبمعدل أكثر من 10 آلاف تغريدة في الثانية الواحدة.

في المركز الثاني كانت فترة تسجيل اللاعب الألماني سامي خضيرة هدفه على البرازيل وكان هناك 580166 تغريدة خلال دقيقة واحدة من تسجيل الهدف.

وفي المركز الثالث جاءت لحظة تسجيل الهدف الوحيد في المباراة النهائية عند 556499 تغريدة.

والمركزين الرابع والخامس يتعلقان بمباراة ألمانيا والبرازيل ونلاحظ تحقيقها الأرقام القياسية لكونها استثنائية حيث أن البرازيل تخسر لأول مرة على أرضها بهذا العدد من الأهداف وسجلت لحظات أهداف اللاعب توني كروس عند 508601 تغريدة عند هدفه الثاني و 497425 تغريدة عند الهدف الثالث.

اللاعبين الأكثر ذكراً

> وخلال كل مباراة كانت تويتر تنشر احصائية عن أكثر اللاعبين ذكراً في التغريدات، و خلال كامل البطولة كان اللاعب البرازيلي نيمار الأكثر ذكراً خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها و اخرجته إلى المشفى.

وفي المركز الثاني كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب. أما “عضة سواريز” الشهيرة جعلته في المركز الثالث كأكثر اللاعبين ذكراً على تويتر.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الرابع على الرغم من الخروج المبكر للبرتغال من البطولة، وفي المركز الخامس كان اللاعب الهولندي السريع أرين روبن أما اللاعب الشاب البرازيلي اوسكار جاء في المركز السادس.

ونختم أخيراً مع مقطع الفيديو هذا من تويتر الذي يسلط الضوء على أبرز الأحداث والتغريدات الهامة التي نشرها اللاعبين على تويتر.