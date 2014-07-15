مساعد وزير الخارجية السعودي: 6 ملايين و135 ألف تاشيرة عمرة هذا العام

قال الأمير خالد بن سعود بن خالد، مساعد وزير الخارجية السعودي، إن حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دأبت على تقديم كل التسهيلات والخدمات لتمكين المسلمين في شتى بقاع الأرض من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

وأضاف إن بعثات المملكة في الخارج أصدرت موسم هذا العام ( 1435هـ ) 6 ملايين و135 ألف تأشيرة عمرة ، في ظل تطبيق أسلوب التفويج للمعتمرين من الخارج ،حيث لم يتجاوز عدد المعتمرين القادمين من الخارج 400 ألف معتمر يتوجدوا داخل المملكة في وقت واحد.

وأشاد بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية والوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وما تبذله من جهود في سبيل راحة المعتمرين.