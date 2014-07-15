طائرات نيجيريا تطارد مسلحي بوكو حرام.. واعتقال “كبير الجزارين” في الجماعة

هاجم سلاح الجو النيجيري خلال الساعات الماضية، مواقع يعتقد أنها تابعة لجماعة “بوكو حرام” المتشددة بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا في محاولة لمطاردة المسلحين الذي هاجموا قرية وقتلوا العشرات من أبنائها.

وقال سكان محليون إن المسلحين يختبئون في الغابات الواقعة علي الحدود النيجيرية الكايميرونية، مشيرين إلى مقتل نحو 20 مسلحا علي يد قوات اللجان الشعبية التي كلفها الجيش بالتصدي للمسلحين.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الشرطة فرانك مبا اعتقال عضو هام بالجماعة يدعى محمد زاكاري (30 عاما)، يعتقد أنه مسئول عن العديد من الهجمات الدامية التي شهدتها ولاية (بوتشي) شمال البلاد مؤخرا.

ونوه بأن المعتقل الذي وصفه بـ “كبير الجزارين” في الجماعة، تم اعتقاله بعد التضييق علي مسلحي الجماعة في إحدى الغابات، مؤكدا أنه تورط زكاري مؤخرا في اغتيال سبعة أشخاص.