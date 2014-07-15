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ضبط جزار بحوزته 15 قطعة حشيش بالخارجة‎

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ضبط جزار بحوزته 15 قطعة حشيش بالخارجة‎ ضبط جزار بحوزته 15 قطعة حشيش بالخارجة‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة بقيادة اللواء مصطفى عجيز مدير البحث الجنائىن والعميد صبرى غازى رئيس البحث الجنائى، يفيد بقيام جزار بممارسة نشاطه الإجرامى فى إتجار بالمخدرات.

وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطه ويدعى محمود .س.ك 19 سنة، وبحوزته 15 قطعة حشيش، و740 جنيها وهاتف محمول، حيث أعترف بحيازة المخدرات بقصد الإتجار فيها وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 3389 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014م وتمت إحالته للنيابة التى تباشر التحقيق.

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