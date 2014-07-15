فرار آلاف الفلبينيين من منازلهم جراء الإعصار “راماسون”

فر آلاف المواطنين في الفلبين اليوم الثلاثاء من منازلهم بعد أن ضرب الإعصار “راماسون” مناطق شرق البلاد وتسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأماكن.

ونقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية عن مكتب الأرصاد الجوية قوله إن الإعصار “راماسون” الذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة قد ضرب جزيرة “رابو-رابو” الواقعة في إقليم “سورسوجون”.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار “راماسون” أمواج مد قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة أمتار، مشيرا إلى أن هذا الإعصار سيكون الأول أيضا منذ أربع سنوات الذي يضرب العاصمة مانيلا مباشرة.

ويعد هذا الإعصار هو الأقوى الذي يضرب البلاد منذ الإعصار “هايان” الذي كان من الدرجة الخامسة وانتزع كل ما في طريقه عندما مر وسط البلاد في نوفمبر الماضي.

ولا تزال مناطق في الفلبين تتعافى من آثار الإعصار “هايان” وهو أحد أكبر الأعاصير المعروفة على الإطلاق والذي قتل العام الماضي أكثر من 6100 شخص كثير منهم في موجات مد عالية شبيهة ب”تسونامي” كما شرد الملايين.