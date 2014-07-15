الجيش الباكستاني يهاجم معقلًا لـ«طالبان»

قال الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إنه شن هجوما بريا على ثاني معقل رئيسي للمسلحين المحليين والأجانب قرب الحدود الأفغانية.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن المتحدث باسم الجيش الجنرال، عاصم سليم باجوا، قوله: «القوات توغلت في بلدة ميرعلي قبل يوم، وبدأت معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 3 جنود و7 مسلحين».

وتقع مير على بالقرب من بلدة ميران شاه البلدة الرئيسة في منطقة وزيرستان القبلية، والتي شن فيها الجيش عملية طال انتظارها ضد حركة «طالبان» الباكستانية، والتي نفذت هجمات عديدة في البلاد.

وأضاف «باجوا» أن الجيش طهر ميران شاه من المسلحين، وأن 447 مسلحا و26 جنديا قتلوا، منذ بدء العملية، في يونيو الماضي.