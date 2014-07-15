جيش الاحتلال يحمل خالد مشعل مسؤولة مصير غزة

حمل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، خالد مشعل، مسؤولية تحديد مصير قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في رسائل وجهها لسكان قطاع غزة عبر مكالمات هاتفية أو رسائل نصية حسبما أفاد راديو «صوت إسرائيل»، الثلاثاء: «وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار إلا أن قائدكم خالد مشعل قرر تحديد مصير القطاع من موقعه الآمن في قطر، وقرر أن تستمر ماساتكم، وأن تدفعوا ثمن قراراته».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موشيه يعالون، أصدرا، في وقت سابق، تعليماتهما إلى الجيش باستئناف العمليات العسكرية بكل قوة في قطاع غزة.