حبس نقيب صيادلة البحر الأحمر لتجارته فى الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية

قرر المستشار ايهاب مهنا، رئيس نيابة الغردقة، الثلاثاء، حبس الدكتور أنور وليم قليني، نقيب صيادلة البحر الأحمر، ونجله أندرو، 4 ايام على ذمة التحقيقات بعد تمكن مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، برئاسة المقدم محمد ابراهيم، من ضبطهما بتهمة حيازة وتجارة الادوية المخدرة والمنشطات الجنسية والعصبية والنفسية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، بالاضافة إلى مبالغ مالية مصرية وعملات أجنبية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، داخل منزل الأسرة وسيارتهما والصيدليات التي يمتلكانها.

>وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران اسلام شمس ومينا ويصا، مديرا النيابة، أن المتهم الأول، نقيب صيادلة البحر الأحمر، يمتلك عدداً من الصيدليات بمناطق متفرقة بالغردقة وسبق اتهامه والقبض عليه في قضايا بيع أدوية مخدرة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، وبناء على تحريات مكتب مكافحة المخدرات، تبين أن المتهمين يروجان لبيع الأدوية والمنشطات المخدرة والجنسية على عملائهما من المصريين والسائحين حيث تم ضبط مواد مخدرة وأدوية مجهولة المصدرو عبارة عن 200 علبة تحتوي على 3 آلاف قرص مخدر و305 آلاف جنيه مصرى و33 طلقة ذخيرة عيار 9 ملي و280 الف دولار امريكي و100 الف يورو و70 قرص يؤثر على الصحة النفسية والعصبية و18 زجاجة زيت جنسي مجهولة المصدر و33 علبة ترامادول وعثر بسيارته على 190 امبول و130 جنيه استرليني و9 الاف و7 آلاف دولار و3500 يورو .

>ووجهت النيابة للمتهمين حيازة مواد وأدوية مخدرة غير مصرح بها والاتجار بها ومواد طبية منشطة جنسياً مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.