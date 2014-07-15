«محلب» يلتقي رئيس «بريتش بتروليم»: ندعم اكتشافات الغاز والبترول

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم العالمية، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء، أوضح رئيس الوزراء دعم الدولة لكافة قطاعات الاستثمار، خاصة في مجال اكتشافات البترول والغاز التي تضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

من جانبه، عرض رئيس الشركة حجم أعمالها في مصر وما قامت به من اكتشافات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل العقبات أمام الإستثمار رغم كل التحديات.

وأكد أن الشركة تعتز بما لديها من خبرة طويلة في العمل في مصر، وتعتزم خلال المرحلة المقبلة التوسع في أنشطتها وضخ استثمارات جديدة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنها حققت خلال عام 2013 أكبر كشف في مجال الغاز الطبيعي بمصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط أمام شواطئ الدلتا، الذي قدرت إحتياطياته بنحو 2 تريليون قدم3.

وأضاف أن الشركة كانت متوفقة منذ عام 2011 عن الاستثمار في واحدة من أكبر مشروعاتها في مصر بمنطقة شمال الإسكندرية، إلا أنه نتيجة لما لمسته الشركة في الفترة الاخيرة من تحسن واستقرار للأوضاع الأمنية، واتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تدعم الإصلاح الاقتصادي، فقد قررت الشركة معاودة العمل في المشروع وضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية في مجال الغاز تقدر بنحو10 مليارات دولار خلال (4 ـ 5 سنوات) على أن يبدأ الإنتاج في عام 2017 .. ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع في توفير نحو 25% من احتياجات السوق المحلي من الغاز.