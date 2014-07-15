بالفيديو والصور..محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية بسوهاج ويناشد السيسي لعلاج أحدهم‎

كرم اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، ظهر اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من ابناء المحافظة، وذلك بحضور الإستاذة نادية موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأولياء أمور الطلاب على المراكز الاولى .

وقد حصدت محافظة سوهاج3 مراكز علي مستوي الجمهورية من أوائل الثانوية العامة، حيث حصد الطالب محمد ممدوح علم الدين حافظ المركز الأول على الشعبة الأدبية نظام قديم، وهو يقيم بمدينة أخميم ويدرس بمدرسة اخميم الثانوية المطورة بنين وقد حصل على مجموع 395.5 , اما الطالبة حنان شوقى السيد عبد اللاه الحاصلة على المركز السادس مكرر على الشعبة الادبية نظام حديث والمقيمة بمدينة طهطا فقد كانت تدرس بمدرسة بنهو الثانوية المشتركة وتتمنى الالتحاق بكلية التربية بجامعة سوهاج،فيما حصل جوزيف مدحت صبحى على المركز السادس مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 409 ويتمنى الالتحاق بكلية الطب بسوهاج .

وقد قام المحافظ بتكريم الأوائل بمنحهم شهادات تقدير، ومبلغ مالى قدره 500 جنية مقدم من مديرية التربية والتعليم وبعض الجمعيات الاهلية بسوهاج ، ومبلغ مالى اخر قدره 500 جنية مقدم من المحافظة ، وهدية خاصة من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد محافظ الاقليم إلى أنه كان يتوقع حصول بعض من ابناء المحافظة على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية ،لافتاً إلي وجود العديد من المواهب بسوهاج والتى تحتاج فقط الى من يرعاها .

وناشد المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لتحقيق مطلب الأول علي مستوي الجمهورية الطالب محمد ممدوح علم الدين والذي كافح وناضل من أجل الحصول علي المركز الأول بعين واحدة ، حيث أنه يعانى من مشكله فى عينه اليمنى وكان قد اجرى بها عمليتين جراحيتين ولكن دون جدوى ويأمل في إتاحة الفرصة له للعلاج .

وفى نهاية حديثه هنأ المحافظ الاوائل خاصة وابناء المحافظة عامة بنجاحهم متمنيا دوام التوفيق لابناء المحافظة بما يحقق تقدم البلاد وإزدهارها .

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