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عمرو مصطفى: أحمد مكي تافه ومسلسله مشبوه

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عمرو مصطفى: أحمد مكي تافه ومسلسله مشبوه عمرو مصطفى: أحمد مكي تافه ومسلسله مشبوه

الثلاثاء 15-07-2014 14:24

هاجم الملحن المصري عمرو مصطفى الممثل أحمد مكي بعد غنائه مقطع من أغنية"بشرة خير" بشكل ساخر خلال أحداث مسلسله "الكبير" مع الفنانة دينا سمير غانم.
وكتب عمرو على فيس بوك قائلاً:" أحمد يا مكي يا تافه مش من حقك تغني علمونا في مدرستنا ولا بشره خير في مسلسل مشبوه. اعتقد أن الموضوع مش ضحك على قد ما هو تشويه لكل عمل وطني يا تافه"،
ونصح المعلقون عمرو باللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ولمّح البعض إلى أنّ مكي يتعمد السخرية من الشعب المصري كونه جزائري الأصل وليس مصرياً.

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