أحلام تنتقد ملابس الفنانات الخليجيات

انتقدت الفنانة أحلام ملابس بعض الممثلات الخليجيات اللواتي يظهرن في الدراما الرمضانية، كما انتقدت اسلوب احد المخرجين في التصوير، متحاشية ذكر اي اسم، عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر".

وجاء في تغريدة أحلام الأولى" فناناتنا الخليجيات واكيد اقصد البعض، بخصوص وإنكم تمثلون وانتوا في البيت لازم تكونون لابسين بيجامات ههههههه ترى البيجامات للنوم".

اما في التغريدة الثانية، فكتبت "اللي قاهرني الاستاذ المخرج الزاوية والزووووم في مكانه لووووول"

من ناحية ثانية لبت الفنانة احلام دعوة للإفطار، ونشرت على حسابها الخاص على "انستغرام" مجموعة صور تبدو فيها ترتدي عباءة باللون البنفسجي وهي تعتلي السلالم في طريقها الى مكان الافطار.

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