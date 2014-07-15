تعاون جديد بين فارس كرم ومروان خوري

يستعد الفنان فارس كرم لتصوير أغنية وطنية جديدة تحت إدارة المخرج سليم الترك، وهي من كلمات وألحان الفنان مروان خوري وتوزيع روجيه خوري.

حتى الآن لم يعلن فارس عن اسم الأغنية، لكنها ستكون الأغنية الوطنية الثانية في رصيد فارس كرم الذي سبق أن طرح قبل عدة اعوام اغنية "لا تحكوا بإسم الحرية" من كلمات وألحان الفنان إيلي شويري.

على مستوى الحفلات، سيشارك فارس كرم في إحياء مجموعة من الحفلات بمناسبة عيد الفطر، اولها مع الفنانين ملحم زين وميريام فارس في فندق "الموفمبيك" في الـ 29 من الشهر الحالي، تليها حفلة ثانية في نهاية هذا الشهر ضمن "مهرجان أعياد بيروت"، والثالثة في فندق "الفردوس" في منطقة اهدن في 2 آاب \ أغسطس المقبل بمشاركة الفنان عاصي الحلاني، وحفلاً رابعاً في التاسع من الشهر نفسه في فندق "الريجينسي" مع الفنان وائل كفوري.

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