سيناريو "صاحب السعادة" لعادل إمام بـ 5 مليون جنيه

حصل السينارست يوسف معاطي عن سيناريو مسلسل "صاحب السعادة" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، على أجر 5 مليون جنيه بحسب ما كشف مصدر في شركة الإنتاج لـ"سيدتي نت".

وبهذا الرقم يكون يوسف معاطي الكاتب الأعلى أجراً في مصر، حيث لم يتجاوز أجر السينارست حد المليون جنيه على أكثر تقدير، لكن يبدو أن السيناريو الذي يكتب لفنان بحجم عادل إمام يكون له ثمن آخر.

مسلسل "صاحب السعادة" يشارك في بطولته مع عادل إمام كل من الفنانين لبلبة وأحمد عيد وشيري عادل ومحمد عادل إمام وإخراج رامي إمام.

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