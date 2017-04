Penelope Cruz قد تنضم الى Grimsby

تقوم الممثلة Penelope Cruz بمحادثات مع شركة Sony Pictures للانضمام الى بطولة فيلم يجمع بين الكوميديا والتشويق بعنوان Grimsby والذي يشارك أيضاً في بطولته Sacha Baron Cohen و Mark Strong. الفيلم من إخراج Louis Leterrier الذي قدّم لنا في السابق فيلمي Clash of the Titans و Now You See Me. تتمحور القصة حول جاسوس يضطر إلى الهرب من بلدته ويجبر على التعاون مع شقيقه الغريب الأطوار. لم تعرف بعد الشخصية التي ستؤديها Penelope Cruz في هذا الفيلم الذي سينتجه الممثل Sacha Baron Cohen بالتعاون مع المنتجة Nira Park والمتوقّع تصويره بين بريطانيا وجنوب أفريقيا. يذكر أن آخر فيلم شاركت في بطولته Penelope Cruz كان بعنوان The Counselor للمخرج Ridley Scott.