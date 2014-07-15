خلاف بين الشعيبي العوضي على الهواء في برنامج "هو وهاي وهي"

يبدو أنّ بوادر خلاف يلوح في الأفق بين أمل العوضي وهيا الشعيبي مقدمتا برنامج "هو وهاي وهي" عبر شاشة MBC الى جانب زميلهما بشار الشطي والطفلة حلا، اذ انسحبت خلال حلقة أمس العوضي من إحدى فقرات البرنامج بعد نشوب خلاف مع الشعيبي، على إثر مقاطعة الاخيرة لها واتهامها لها بـ"الملاقة" ما دفع العوضي إلى الرد عليها قائلة "الملاقة كلها عندك".

وعندما رفضت هيا أن تصمت بناء على طلب أمل، قررت الأخيرة الانسحاب من الحلقة وتركت الاتصال لبشار قائلة له "سأذهب إلى بيت أبوي شوي واجيلك " من ثم خرجت من الاستديو.

ورغم عودة أمل مجدداً بعد الفاصل لاستكمال الحلقة، غير انها انتهزت الفرصة في ختام البرنامج لتوجه كلمة إلى هيا من خلال بشار قائلة " قبل الختام أحب أ أقول ان كلنا حبايب وأنا لما ما أرد على هيا احترم سنها والسكوت ليس ضعفا وانما رقي" .

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين أمل وهيا، حيث اعتادت الشعيبي أن تشاحن زميلتها حيث دفعتها من الخلف خلال احدى الحلقات، كما بصقت عليها الماء في حلقة أخرى، ولكنها المرة الاولى التي تنسحب فيها العوضي على الهواء.