هيفا وهبي تتسبّب بأزمة في قناة «النهار»

علمت «سيدتي نت» أن هيفا وهبي تسبّبت في أزمة داخل كواليس قناة «النهار»، التي يعرض عليها مسلسلها الجديد «كلام على ورق»، الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين ويخرجه محمد سامي.

الأزمة نشبت عندما بدأت هيفا تطالب بتغيير مواعيد عرض مسلسلها، رغم مرور تسعة أيام على بداية عرضه، مبرّرة ذلك بأنها لم تجد ردود الأفعال المرضية لها ولأبطال العمل بسبب مواعيد العرض السيئة. الأمر الذي دفعها للمطالبة بتغيير مواعيد العرض.

إدارة القناة من جانبها رفضت طلبها، مؤكدة أن هذا يعتبر شبه مستحيل؛ لأن التغيير يعني تغيير جداول القناة بالكامل ومواعيد عرض كل المسلسلات والبرامج. فما كان من هيفا إلا أن هدّدت بعدم استئناف التصوير وعدم تسليم المحطة الحلقات المتبقية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وعلمت «سيدتي نت» من مصادر داخل المحطة أن المسؤولين اضطروا في النهاية للموافقة على طلبها وتعديل الجدول، ما تسبّب في أزمة مع أبطال باقي المسلسلات ومقدّمي بعض البرامج، ومنهم: مي عز الدين بطلة مسلسل «دلع بنات»، وكذلك عمرو سعد بطل مسلسل «شارع عبد العزيز 2»، إلى جانب ريهام سعيد التي تقدّم برنامجاً على نفس شاشة القناة بعنوان «قلبك أبيض».

من جانبهم، لم يعلن المسؤولون عن القناة عن الأسباب الحقيقية للتغيير، فقد أصدروا بياناً صحفياً يؤكّدون فيه أن السبب هو استفتاء قامت به القناة وأن التعديل تم بناء على طلب الجماهير وجاء في البيان:«غيّرت شبكة قنوات «النهار»، خريطة برامجها، استجابة لرغبات المشاهدين، بعد الاستفتاء الذي أجرته، على صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذين طالبوا بتغيير مواعيد عرض مسلسل «كلام على ورق» بطولة هيفاء وهبي، حيث سيذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما تم تعديل مواعيد عرض باقي البرامج والمسلسلات لتصبح كالتالي:

عرض أول وحصري لمسلسل «شارع عبد العزيز»، الساعة 7 مساءً، وفي الساعة 8 مساءً يعرض برنامج «الزفة»، يليه برنامج «ليلة» في الساعة 8. 20 مساءً، والذي تقدّمه الإعلامية سمر يسري، ثم برنامج «قلبك أبيض في الساعة 8. 40 مساءً، يتبعه مسلسل «كلام على ورق في تمام الساعة 9 مساءً، ثم يعرض مسلسل «فرق توقيت» للنجم تامر حسني في العاشرة مساءً يليه مسلسل «دلع البنات» في الساعة 11 مساءً، ثم مسلسل «ابن حلال» في تمام الساعة 12 منتصف الليل. وبذلك، تتيح قناة «النهار» لجمهورها فرصة متابعة خمسة مسلسلات، في عرض أول، من الساعة التاسعة وحتى الواحدة بعد منتصف الليل». وهو البيان الذي صدر بعد اتفاق بين المسؤولين بالقناة وصنّاع المسلسل، بحسب مصادر داخل المسلسل، الذي يشارك في بطولته كل من: ماجد المصري وأشرف زكي وروجينا.

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