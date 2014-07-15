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فضيحة "فوتوشوب" صادمة لماريا كاري

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الثلاثاء 15-07-2014 16:25

فضيحة محرجة لاحقت النجمة العالمية Mariah Carey، بعد أن كشفت مجلة "Jezebel" عن الفرق بين صورها الأخيرة الحقيقية والصور التي نشرت.
فقد بيّنت المجلة خضوع الصور، التي التقطتها Mariah خلال جلسة تصوير مع المصوّر الفوتوغرافي Terry Richardon من أجل مجلة "Wonderland"، للفوتوشوب بشكل كبير، إذ تمّ تنحيف النجمة، البالغة من العمر 44 عاماً، وتكبير بعض أعضاء جسدها، وزيادة كثافة الشعر وإزالة التمزّق من الفستان وإعطائها لوناً أسمر وغير ذلك من الأمور.
يُذكر أنّ Mariah Carey التقطت في نفس الجلسة أيضاً صوراً مع تؤأميها Moroccan وMonroe.

 

 

 

 

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