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يسرا سعوف تغني مع أحلام في موازين

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يسرا سعوف تغني مع أحلام في موازين يسرا سعوف تغني مع أحلام في موازين

كشفت أميمة شقيقة المشتركة المغربية في Arab Idol يسرا سعوف لـ"سيدتي نت"، أن يسرا ستغني إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام في مهرجان "موازين" يوم الثلاثين من الشهر الجاري .
وتجدر الإشارة أن مهرجان "موازين" الذي انطلق في الرباط يوم أمس السبت، بات عمره 12 عاماً، وقد دأب على استقطاب أشهر الفنانين العرب والعالميين.
حفلة أحلام ستكون على منصة حي النهضة بمشاركة شذى حسون، وكانت أحلام قد وعدت يسرا بأنها ستغني معها في "موازين" و يبدو أن أحلام وفت بوعدها فعلاً

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سيدتي