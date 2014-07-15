نجوم عرب تضامنوا مع غزة وصمت مريب لشيريهان وتامر وشيرين

تباينت ردود الأفعال بين الفنانين حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أسبوع، ففي الوقت الذي أعلن فيه فنانون وإعلاميون تضامنهم مع ضحايا العدوان، تجاهل آخرون الحرب الدائرة، ولم يعلقوا على الحدث وانشغلوا بالترويج لمسلسلاتهم الرمضانية.

هجوم على عمرو أديب

فقد تعرّض الإعلامي المصري عمرو أديب لحملة هجوم عنيفة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، على خلفية تصريحه في برنامج "القاهرة اليوم" والذي جاء فيه "عايز أشوف رد قوي جداً من مصر" موضحاً أن ما يحدث في غزة خطر على الأمن القومي المصري، داعياً إلى تجاوز الخلافات السياسية للوقوف إلى جانب أهل غزة.

وقد دشن بعض الناشطين هاشتاج "يسقط عمرو أديب" اعتبروا فيه أن هذا الأخير يريد توريط الجيش المصري في حرب، وانضمت للهاشتاج الإعلامية المصرية أماني الخياط التي وجهت بدورها رسالة قاسية إلى عمرو.

ديانا كرزاون: غزة عرّت العرب

من ناحيتها فقد أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن تضامنها مع غزة وكتبت على صفحتها الشخصية في الفيس بوك: "يا رب، بحق هذا الشهر الفضيل ، كُن مع أهلنا في غزّة و انصرهم و ارحمهم ، يا رب يا رب يا رب". ."

وعادت وكتبت بوست أخر قالت فيه "يا أبناء فلسطين كل فلسطين تسجلون في التاريخ أن شعب الجبارين ﻻ يعرف التراجع ﻷنكم أشرف الناس و أنبلهم. إنها اﻻنتفاضة الثالثة و قد عريتم كل العرب

و قد فضحتم كل العالم بمنظماته الدولية و حقوق إنسانه إنها اﻻانتفاضة الثالثة ﻷن فلسطين كل فلسطين ستهب اليوم بوجه عدو الدين و اﻷرض والحق. عاشت فلسطين وعاش شرفاء فلسطين وعاشت الشعوب المناضلة عاش المقاومون اﻷبطال

ولتحيا أمتنا بالعز و النصر المؤكد.

محمد عساف: هي المرة الأولى التي لا أحضر العدوان

أما محبوب العرب الفلسطيني محمد عساف فنشر فيديو له على تويتر يقول فيه إنه لم يزر غزة منذ عام، وإنها المرة الأولى التي لم يتواجد فيها أثناء العدوان عليها، وتساءل "وين الأمة العربية وين ها العالم اللي يدعى الإنسانية وبيدعى أنه ضد الظلم والقهر..يشوفوا الناس اللي قاعدة بتموت..كل سنتين بيعملوا حرب جديدة وفى الأخر بنستنكر فقط ويش استفدنا..حلوا هالموضوع".

وأنهى كلامه قائلا : "وين الإنسانية يا أخواننا العرب وين يا أخي هادول أخواتكوا العرب اللي بينضربوا بغزة".

تضامن عربي مع غزة

وقد تضامن الفنان المصري حسن الرداد مع أهالي غزة فكتب على الفيس بوك:" ندعو الله في هذه الأيام أن يرحم شهداء غزة وينجيهم من هذا الضرب و ينصرهم أن شاء الله".

كما دعا الفنان اللبناني عاصي الحلاني لضرورة عقد قمة عربية والتضامن مع أهالي غزة وذلك من خلال حسابه على تويتر قائلا: "يجب إقامة قمة عربية سريعة من أجل العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين وغزه وما يجري في العراق وسورية أين انتم يا عرب".

بدوره قام الفنان راغب علامة بنشر بعض الفيديوهات للعدوان الإسرائيلي الآثم على غزة، وعلق عليها قائلا عبر تويتر:" فليشهد العالم على جرائم إسرائيل ضد المدنيين والأطفال والبيوت والشعب الآمن في منازله".

وقالت المطربة الإماراتية أحلام على تويتر:" إﻥ ﺳﺄﻟﻮﻙ ﻋﻦ ﻏﺰﺓ ، ﻗﻞ ﻟﻬﻢ : ﺑﻬﺎ ﺷﻬﻴﺪ ، ﻳُﺴﻌﻔﻪ ﺷﻬﻴﺪ ، ﻭﻳُﺼﻮّﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ ، ﻭﻳُﻮﺩّﻋﻪ ﺷﻬﻴﺪ ، ﻭﻳُﺼﻠّﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪ يا رب ترحمهم برحمتك"وعادت وقالت داعية الله أن ينصرهم بكلمات قالت فيها :" اللهم أنصر أخواننا في غزة، اللهم إنهم جوعي فأطعمهم وخائفون فآمنهم وارحم ضعفهم،وآمن روعهم،وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز.

وتضامنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مع الشعب الفلسطيني وطرحت صورة عبر صفحتها الشخصية على أنستجرام ومدون عليها دعاء لأهل غزة وعلقت عليه قائلة: قلوبنا وأرواحنا مع فلسطين.

وقالت مواطنتها المطربة نانسي عجرم عبر تويتر:" أبوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة، لو نمد إيدينا دايمًا للسلام، لو نحاول بالعمل مش بالكلام"، مشيرة إلى الحرب الراهنة في سوريا وغزة، قائلة: "السلام لسوريا وغزة والعالم العربي".

المطربة السورية أصالة تضامنت مع غزة في وجه المجازر وكتبت عبر الفيس بوك:"هذه هي إسرائيل الحقيرة هذه هي التي علمت الظلم والقبح لكل طواغيت العالم ،هذا هو وجهك الحقيقي .. لا أظن بأن التاريخ بأكمله شهد ما نشهده من ظلم وقسوة وقهر ، نحن نحيا أو بالأحرى نشهد أصعب مرحله في التاريخ على الإطلاق".

كما أعلنت الفنانة السورية ديما بياعة أيضا عن تضامنها عبر الفيس بوك حيث كتبت " لعلها ساعة استجابة، فادعوا الله من قلوبكم لنصرة إخوانكم وهذا أضعف الإيمان: اللّهم كن لأهل غزة وفلسطين وسوريا ناصرا ومعيناً ارحم شهداءهم، ودثر برحمتك الأحياء منهم، وجميع إخواننا المظلومين والمستضعفين والمحرومين أينما وجدوا في هذا الشهر الكريم من نعمة الأمان .

اللهم مدّ لهم يد لطفك، فيدنا أقصر من أن تطال مصابهم...

اللهم اميين يا رب العالمين".

شيريهان وصمت مريب

وعلى الرغم من حرصها على التفاعل مع أي من الأحداث عبر تويتر، إلا أن النجمة المصرية شريهان لم تعلق على ما يحدث في غزة ، في موقف سلبي شاركه به الكثير من الفنانين منهم غادة عبد الرازق وتامر حسني الذي انشغل بنشر فيديوهات لمسلسله "فرق توقيت" وعمرو دياب شيرين عبد الوهاب، وهو ما اغضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الذين شنّوا هجوماً على هؤلاء الفنانين.

وكان الهجوم الأكبر من نصيب الفنانة ميس حمدان الفلسطينية الأصل، واعتبر كثيرون أن ميس نسيت أصلها وأنها لم تذكر القضية الفلسطينية يوماً.