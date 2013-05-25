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قدم شيرين اليمنى اصيبت بإلتواء

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قدم شيرين اليمنى اصيبت بإلتواء قدم شيرين اليمنى اصيبت بإلتواء

تعرضت الفنانة عبد الوهاب لحظة نزولها من الطائرة في المغرب بإلتوء في قدمها اليمنى، تسبب لها بورم في اعصاب قدمها ولم تستطيع المشي عليها مما دفع بإدارة مهرجان موازين باستدعاء الطبيب لمعالجتها قبل بدء حفلها اليوم.
وقد طلب الطبيب منها الراحة وعدم الوقوف عليها حتى تشعر بالتحسن وقد صرحت شيرين لسيدتي انها ستحي حفلها ولو اضطرت إلى الوقوف على قدم واحدة وقد لازمت شيرين غرفتها ولم تغادرها.

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سيدتي

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