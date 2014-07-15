حركة “الجهاد” ترفض المبادرة المصرية للتهدئة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أنها أبلغت السلطات المصرية، رفضها مبادرة التهدئة، كونها “لا تلبي حاجات الشعب الفلسطيني، ولم يتم استشارة المقاومة بشأنها”.

وقالت “الجهاد” في بيان لها، :” أبلغنا الجانب المصري موقفنا بعدم قبول هذه المبادرة، التي لا تلبي حاجات شعبنا، وشروط المقاومة التي لم تستشر فيها”.

وأضافت:”هذه المبادرة غير ملزمة لنا، وسرايا القدس (الجناح المسلح للحركة) ستواصل عملياتها، جنباً إلى جنب مع كل الفصائل والأجنحة العسكرية، دفاعاً عن شعبنا في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي”.

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت رفضها لمبادرة مصرية تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال في قطاع #غزة.

وأعلنت الخارجية المصرية في وقت سابق أن القاهرة طرحت مبادرة تتضمن أربعة بنود لوقف إطلاق النار بداية من صباح غدا، أولها “تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين”.

والبند الثاني للمبادرة ” تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين “.

وينص البند الثالث للمبادرة على “فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض”، فيما البند الرابع والأخيرة أن ” باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، تعليق نيرانه في غزة، مشيراً إلى أنه سيراقب نشاطات حركة حماس، وأن الحركة “ستواجه الرد في حال أطلقت النار”.

لكنه عاد واستأنف غاراته على القطاع، بدعوى عدم التزام حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بوقف إطلاق النار.