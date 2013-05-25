زيدان: هذا اللاعب الذي يصعب علي نطق اسمه سيحسم دوري الأبطال

عبر زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية عن إعجابه الشديد بباستيان شفاينشتايجر لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان لصحيفة بيلد الألمانية:"شفاينشتايجر لاعبي المفضل، من الصعب علي أن انطق اسمه ولكنه بالنسبة لي لاعب عظيم."

ويصطدم بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في تمام التاسعة إلا ربع يوم السبت على ملعب ويمبلي في نهائي دوري الأبطال.

وأضاف زيدان "سيكون شفاينشتايجر عامل حسم لنهائي دوري الأبطال، ذلك النهائي الذي يستحق طرفيه أن يصلا له."

الفريق البافاري يسعى للفوز باللقب الخامس له في تاريخه، بينما يطمح أبناء يورجن كلوب للظفر باللقب الثاني.