محمد بن راشد : نَـــــــــمْ قَريـــــــــرَ العيـــــــــنِ بَعْـــــــــدَ التَّعَــــــــبِ

ومضات من شعر محمد بن راشد آل مكتوم ،بصوت الفنان حسين الجسمي
نَـــــــــمْ قَريـــــــــرَ العيـــــــــنِ بَعْـــــــــدَ التَّعَــــــــبِ
> يـــــــا أبـــــــي الأكـــــــبرِ مِـــــــنْ بَعْـــــــدِ أبــــــي
> صـــــــــــــــانعُ المَجـــــــــــــــدِ ورُبَّـــــــــــــانُ العُلا
> وفَتَـــــــــــى الخيـــــــــــرِ و زاكـــــــــــي النَّسَــــــــــبِ
> أنْـــــــــتَ مـــــــــا كُنـــــــــتَ لشَـــــــــعبي قائــــــــداً
> بــــــــــــلْ زَعيمــــــــــــاً لجميــــــــــــعِ العَـــــــــــرَبِ