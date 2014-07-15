محمد بن راشد : نَـــــــــمْ قَريـــــــــرَ العيـــــــــنِ بَعْـــــــــدَ التَّعَــــــــبِ

ومضات من شعر محمد بن راشد آل مكتوم ،بصوت الفنان حسين الجسمي

نَـــــــــمْ قَريـــــــــرَ العيـــــــــنِ بَعْـــــــــدَ التَّعَــــــــبِ

> يـــــــا أبـــــــي الأكـــــــبرِ مِـــــــنْ بَعْـــــــدِ أبــــــي

> صـــــــــــــــانعُ المَجـــــــــــــــدِ ورُبَّـــــــــــــانُ العُلا

> وفَتَـــــــــــى الخيـــــــــــرِ و زاكـــــــــــي النَّسَــــــــــبِ

> أنْـــــــــتَ مـــــــــا كُنـــــــــتَ لشَـــــــــعبي قائــــــــداً

> بــــــــــــلْ زَعيمــــــــــــاً لجميــــــــــــعِ العَـــــــــــرَبِ