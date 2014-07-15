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بالصور والفيديو.. أسوأ 8 مواقف لالتقاط «سيلفي»

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مع انتشار ظاهرة التقاط الصور الـ Selfie، واجه البعض مواقف محرجة وخطرة في أوقات أخرى، وتظل القاعدة الأولى: انظر خلفك!

لذا وضعت مجلة «تايم» الأمريكية، قائمة بأسوأ 8 مواقف لالتقاط صور «السيلفي»، ونصحت بتجنب تلك المواقف قدر الإمكان حفاظا على سلامتك ومنعا للإحراج.

1- أمام قطار سريع:

خاصة بعد ظهور في أبريل الماضي يوضح اصطدام شاب بقطار أثناء التقاطه صورة «سيلفي»

2 -في المعسكرات والمخيمات الشبابية:

التركيز على أنشطة المعسكرات أهم بكثير من التقاط الصور

3-في الجنازات:

نشر بعض المراهقين صورا في الجنازات تظهر وجوههم مع تابوت الموتى، وهو ما أثار جدلا واسعا حول أحقية التصوير في تلك المناسبة، إلا أن صحيفة «جارديان» البريطانية أشارت باستنكار إلى الصورة السيلفي التي التقطها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيسة الوزراء الدنماركية هالي ثورنين شميدت ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حفل تأبين الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

4-في حالات الطوارئ على الكباري:

ليس مطلوبا أن تسجل لحظة إنقاذك لأحدهم في حالات الطوارئ أو الحوادث في الطريق، وعلى سبيل المثال، التقطت امرأة أمريكية على كوبري «بروكلين» صورة سيلفي تظهر وجهها وفي الخلفية رجال الشرطة وهم ينقذون رجل يحاول الانتحار.

5-أمام الحوامل:

إذ كانت المرأة الحامل في حالة حرجة أو تستعدي استدعاء الطبيب، فمن المفترض استدعاء الطبيب لها بدل من التقاط صورة قد تثير استفزاز الأم الحامل.

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6-أثناء القيادة:

تكررت السيارات في أمريكا التي كان سببها التقاط ونشر صور «السيلفي» على الطرق السريعة، ولا يزال مسؤولي السلامة المرورية يبحثون عن طريقة لتجنب هذا النوع من الحوادث.

7-أثناء سباق الدراجات:

ربما يكون الحدث الرياضي ممتعا وشيقا وتريد تسجيل لحظة حضورك مع الرياضيين، ولكن عليك توخي الحذر إذا كنت تقف في منتصف سباق بالدراجات، قد يودي بحياتك.

8-أثناء مشاهدة مباريات الكرة:

إذا كنت من مشجعي فرق رياضية تلعب كرة القدم أو السلة فعليك توخي الحذر من رمي الكرة باتجاهك أثناء التقاط صورة «السيلفي».

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