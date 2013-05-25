كافاني: ريال مدريد؟ ليس بعد

نفى أدينسون كافاني مهاجم نابولي كل التقارير التي تؤكد اتفاقه مع مسؤولي ريال مدريد على الانتقال مقابل 45 مليون يورو.

وقال كافاني لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت "خلال مسيرتي ربطت العديد من التقارير بيني وبين العديد من الأندية، ولكني مازلت لاعبا في نابولي."

وأضاف كافاني "حتى الأن لم أقم بالتوقيع على عقود الانضمام لريال مدريد أو لأي ناد، حاليا أريد الاسترخاء لبضعة أيام قبل المشاركة مع أوروجواي في تصفيات المونديال."

هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا قدم مستوى رائع مع نابولي ساهم في احتلال الفريق لوصافة الدوري الإيطالي.

وهو الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من عمالقة أوروبا على رأسهم ريال مدريد.