كنيسة ومسجد وبطيخة!

ملحوظة: أرجو إعادة قراءتها بعد الانتهاء من المقال.. ليس من أهداف هذه القصة القول بأن هناك اختلافًا بين أخلاق المسيحيين والمسلمين. كان يمكن أن تحدث بين أي اثنين من المصريين بصرف النظر عن الديانة. الوقائع والشخصيات التي يعتمد عليها الحوار حقيقية. وقد دار الحوار في أحد الشوارع بالقرب من مسكني في القاهرة عندما التقيت مع فتاة من جارات الحي:

- مساء الخير يا دكتور.. مش حضرتك دكتور برضه؟

- لا والله أنا كنت صيدلي زمان، في مصر بيدونا اللقب بس أنا مش دكتور

- بس يعني حضرتك بتفهم شوية؟!

- بحاول.. أصدقائي بيقولوا إني بافهم، لكن مش متأكد إن ده رأي الناس كلها

- ماقصدش.. يعني حضرتك بتفهم في الطب وكده. أصل أنا كتفي بيوجعني قوي

- حضرتك شلتي جسم تقيل ولّا حاجة

- كنت شايلة بطيخة كبيرة

- لازم بتحبي البطيخ قوي

- لا والله ما باكلوش خالص.. بيتعبلي معدتي

- مفهوم.. قصدي بتحبي تشيلي بطيخ.. مش لازم تكوني بتحبي تاكليه... لكن بتحبي تشيليه بس.. أنا أعرف ناس كده

- الحقيقة أنا كنت شايلة بطيخة للحاج أحمد اللي في الدور الرابع

- إنتي إيه اللي وداكي تجيبي بطيخ النهارده؟ إنتي مش بتروحي الكنيسة كل جمعة؟

- أنا الحقيقة فعلا كنت رايحة بس وأنا خارجة الحاج أحمد كان رايح يصلي الجمعة، وقال لي يابنتي اسنديني علشان تعبان.

- قمتي سندتيه ببطيخة؟

- لأ.. أنا كنت رايحة الكنيسة بالعربية فأخدته وصلته لحد الجامع

- بارك الله فيكي، ورحتي بقى من الجامع للكنيسة على طول!

- لأ.. الحقيقة ما لحقتش لإن لما وصلنا كانوا وقفوا علشان يصلوا فقال لي استنيني يا بنتي لما أخلص

- والله فيكي الخير. استنيتيه وبعدين رجعتيه البيت ورحتي الكنيسة؟

- لأ ما هو لما خلص صلاة قال لي إن كان نفسه يجيب بطيخة. أنا الحقيقة اتكسفت فوقفت معاه لحد ما جابها.

- وبعدين وصلتيه والواد تامر الهلف ابنه نزل طلعها.

- لأ.. هو قال لي إن تامر كان سهران مع أصحابه طول الليل وبينام للمغرب في رمضان.

- قمتي شلتيها وده عمل لك مشكلة في كتفك؟

- الحقيقة كتفي كان فيه مشكلة من زمان ومش المفروض أشيل حاجات تقيلة بس أنا اتكسفت أقول له وشلت البطيخة لحد الدور الرابع.

- معلش.. كله في ميزان حسناتك إن شاء الله..

- ميزان إيه؟

- آه لا مؤاخذة.. يعني قصدي في الحالات اللي زي كده أكيد يعني الحسنة بتبقى بعشرة أمثالها..

- عشرة؟

- طب عشرين.. أومال إنتي عايزاها بكام؟

- يا دكتور أنا لا عايزة بعشرة ولا بعشرين

- والله طول عمري أقول إن فيه ناس كده. مش طمعانين في حاجة. أخلاقهم زي أخلاق المسلمين اللي هم إحنا يعني. دول بقى المسلمين بلا إسلام.. على رأي الشيخ محمد عبده. ما سمعتيش عنه؟؟ .. لو كان سمع حكايتك دي كان انبسط قوي وقال الجملة المشهورة بتاعته من غير ما يروح أوروبا ولا حاجة

- أخلاق مسلمين إزاي مش فاهمة! أنا مش مسلمة.. بقول لحضرتك كنت رايحة الكنيسة، وبعدين ما روحتش

- أيوه ما أنا فاهم. ما هو عشان إنتي أخلاقك مش.. قصدي يعني رغم إنك قبطية يعني وكده وما عندكيش.. أصل بصي.. الأخلاق عندنا إحنا.. قصدي المعاملة... شوفي حضرتك... إنتي أكيد برضه فيكي حاجات كويسة رغم إنك..

- «رغم إني» إيه.. بأقول لحضرتك الراجل صعب عليّ، وهو جاري وكبير في السن وولاده زي ما حضرتك عارف.

- والله فيكي الخير ربنا يعزك. اللهم أعز الـ.. هو حضرتك اسمك إيه تاني؟ .. ولّا أقولك أنا شكلي مش مركز النهارده.. عموما حضرتك لو لزقة هايكون كويس

- حضرتي لزقة؟؟

- لأ مش حضرتك، قصدي يعني ممكن تحطي لزقة.. مش بتقولي كتفك بيوجعك؟! .. حطي لزقة على كتفك.. سلام بقى يا آنسة..

بعدها بيومين قابلتها تاني..

- لزقتك.. قصدي صحتك.. صحتك أخبارها إيه؟

- أحسن الحمدلله

- إنتي جاية من الكنيسة؟

- هي صورة؟! أنا ما بروحش الكنيسة كل يوم، أنا جاية من القسم

- خير إنشاالله؟؟

- لأ مافيش حاجة. الجيران جابولنا البوليس وكانوا عاملين محضر

- ليه خير عملتو فيهم إيه؟

- والله ولا حاجة. إحنا اشترينا الشقة دي من ست شهور زي ما حضرتك عارف. ولما اشتريناها صاحبة الشقة كانت مقفلة البلكونة وعاملاها أوضة. الكلام ده عملته في الستينات تقريبًا يعني من حوالي خمسين سنة.

- وبعدين؟

- ولا حاجة، مرة واحدة الجيران قرروا إن دي مخالفة وبلغوا المحافظة. جم في يوم عملوا لنا محضر. وريناهم عقد الشقة ووصفها وعدد غرفها زي ما اشتريناها وكل حاجة، وكمان شافوا إن الجيران مش متضررين من حاجة. بعدها بيوم لقينا الجيران بلغوا البوليس وآدينا بنحاول نعرف هما عايزين إيه.

- جيران مين اللي زعلانين؟ تقصدي الست حسنية وولادها؟

- لأ

- أمال مين؟

- الحاج أحمد

- الحاج أحمد؟! ... بتاع البطيخة؟!

- ..... بعد إذنك يا دكتور.. أنا اتأخرت على بابا..

hosam@sokkari.net

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*مذيع ومستشار إعلامي والرئيس السابق لبي بي سي العربية