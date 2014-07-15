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مدير أمن السويس يتفقد قوات الانتشار السريع والكمائن المرورية

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مدير أمن السويس يتفقد قوات الانتشار السريع والكمائن المرورية مدير أمن السويس يتفقد قوات الانتشار السريع والكمائن المرورية

اللواء خليل حرب مدير أمن السويس

قام اللواء خليل حرب مدير أمن السويس ظهر اليوم بعمل جولة بشوارع محافظة السويس تفقد خلالها قوات الانتشار السريع المتمركزة بشوارع السويس والتأكيد على تمركزاتهم ومطالبًا منهم بذل أقصة مجهوداتهم لضبط الشارع وضبط الخارجين عن القانون.

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إن الهدف من االجولات المستمرة التى يقوم بها زيادة الطمأنينة لدي المواطن والتأكيد على انتشار القوات بجميع أنحاء المحافظة والتمركز أمام المديريات الخدمية والميادين العامة والديوان العام والبنوك والكنائس وتأمين كامل للمجري الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي والطرق الحدودية خلال شهر رمضان.

وتابع مدير الأمن أن جميع الأوضاع بمحافظة السويس مستقرة وتحت السيطرة وهناك تنسيق كامل مع قيادت الجيش الثالث لتأمين المحافظة داخليًا وخارجيًا.

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