تموين السويس يضبط 20 “جوال” دقيق مدعم قبل تهريبه

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس إن الحملات التموينة والرقابة والتفتيش على المخابز والمطاحن تمكنت اليوم من ضبط 20 جوال بأحد المخابز الطباقي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، موضحًا أنه تم التحفظ على الأجولة، وقاموا بتحرير محضر وعمل قضية تموينية بالواقعة.

> وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة على جميع الاسواق والمخابز وأنهم لديهم تعليمات بعدم التهاون مع أي تاجر أو مخبز مخالف وتطبيق القانون وتحرير قضايا تموينية.