أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تموين السويس يضبط 20 “جوال” دقيق مدعم قبل تهريبه

Google+ Print
تموين السويس يضبط 20 “جوال” دقيق مدعم قبل تهريبه تموين السويس يضبط 20 “جوال” دقيق مدعم قبل تهريبه

ارشيفية

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة بالسويس إن الحملات التموينة والرقابة والتفتيش على المخابز والمطاحن تمكنت اليوم من ضبط 20 جوال بأحد المخابز الطباقي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، موضحًا أنه تم التحفظ على الأجولة، وقاموا بتحرير محضر وعمل قضية تموينية بالواقعة.
> وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة على جميع الاسواق والمخابز وأنهم لديهم تعليمات بعدم التهاون مع أي تاجر أو مخبز مخالف وتطبيق القانون وتحرير قضايا تموينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة