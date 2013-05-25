' مستقبل كافاني في إسبانيا إن لم يكن في إيطاليا '

أكد لويز كافاني والد اللاعب إدينسون كافاني مهاجم نابولي أنه لا يستبعد فكرة بقاء نجله في إيطاليا لفترة أطول، مشيرا إلى أن إسبانيا ستكون وجهته حال مغادرته.

وتسعى أندية مانشستر سيتي، وريال مدريد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس للظفر بخدماته في ظل طلب نابولي مبلغ 63 مليون يورو مقابل ضمه.

وقال لويز كافاني لصحيفة (أوفاسيون ديجيتال) يوم السبت: "إدينسون سعيد للغاية في إيطاليا، ولا أقول هذا من أجل إسعاد الجمهور أو الإدارة .. ولكن هذه حقيقة".

وأضاف "هذا بخصوص ما يقدمه في الملعب وأيضا الجانب العملي، ولهذا في حال رغبته في الرحيل عن إيطاليا سيكون مستقبله في إسبانيا".

وتألق كافاني في هجوم نابولي هذا الموسم مما دفع العملاق الملكي للدخول في مفاوضات لضمه لتدعيم هجومه.

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