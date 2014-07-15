ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات على متهمي “بتر أصبع مواطن” برابعة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامرجادو بمعاقبة كلاً من: ” محمد عبد الحي حسين الفرماوي وشقيقه مصطفى ، وشهاب الدين علاء الدين، وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيدالعربي ” بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما اسند اليهم من اتهامات بإحتجاز مواطن داخل اعتصام رابعة العدوية واحداث به اصابة ادت الى عاهة وحيازة اسلحة , فيما برأتهم المحكمة من الإتهام بالشروع في قتله ” .

وجاء في حيثيات الحكم انه في خلال فترة اعتصام رابعة العدوية تشكك المتهمون في تعاون المجني عليه مع جهات الأمن ووسوس له الشيطان ان يذيقوه سوء العذاب فأدخلوه احدى الغرف المتواجدة في ذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه اسوء وأبشع أنواع التعذيب دون وازع من رقيب او ضمير او حسيب من الساعة العاشرة صباح يوم الرابع عشر من يوليو من العام الماضي حتى الساعة الواحد والنصف من ظهر اليوم التالي .

وأستخدموا في ذلك اسلحة بيضاء ( سكين – مطواة – عصا غليظة – جنزير ) ليضربوه في شتى انحاء جسده فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي , ليتابع نص حيثيات الحكم بأنهم لم يكفوا عن هذا الحد من الإجرام او يتناهوا عما فعلوه فأمعنوا في غيهم وأوغلوا في ضلالهم حتى بلغوا غاية الإثم فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى مما خلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة .

ليقوموا بعد ذلك بالتخلص من المجني عليه بإلقاءه في الصحراء فأدخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه اسفل المقعد الخلفي بها وشاءت ارادة المولى عز ليقبض عليهم النقيب عمر فاروق هو والقوة المرافقة معه وضبط الأسلحة المضبوطة معهم وحيث ان المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت التي تقطع بإرتكاب المتهمون الجرائم المسنودة اليهم وتحقيقات النيابة العامة فإن المحكمة تطمأن لأقوال الشاهج الثاني عمر فاروق والمجني عليه في تحقيق النيابة على النحو المبين سلفاً ومن ثم انها ترى عدول المجني عليه عن اقواله التي ادلى بها امام النيابة العامة لا تعدو ان تكون اقوال مرسلة لا اساس لها من الواقع , فضلاً عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العدوية لعلاج المجني عليهم فمن ثم للإنتقال به الى القاهرة الجديدة.