إسكندر: التعاقد قريًبا مع شركات نظافة بمنطقة إمبابة نظرًا للمستوى المتدهور بالمنطقة

أعلنت الدكتور ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري أنه سيتم الاتفاق خلال الأسبوع المقبل مع شركات نظافة جديدة بمنطقة إمبابة نظرًا لأن أداء الشركات المتواجدة حاليًا غير مرضى بالمرة وسيتم الإبقاء على 9 شركات وإعادة ترسيم حدود المنطقة مرة أخرى نظرًا لأنها منطقة كبيرة.

وقالت إسكندر، فى مؤتمر صحفي، “انعقد بديوان عام محافظة الجيزة بحضور الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، أنه سيتم تكثيف التوعية ليس فقط للأهالى وإنما للشركات العاملة فى منظومة فصل المخلفات من المنبع وسيتم عقد لقاءات مستمرة معهم لتوصيل الرسالة إليهم”.

وأضافت اسكندر أنها فى انتظار نقل الموزانة الخاصة بالمنظومة من وزارة البيئة إلى وزارة التطوير الحضري.

أ ش أ