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توني بلير: لن يكون هناك ثقة بين حماس وإسرائيل

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توني بلير: لن يكون هناك ثقة بين حماس وإسرائيل توني بلير: لن يكون هناك ثقة بين حماس وإسرائيل

توني بلير

قال رئيس الوزراء الأسبق توني بلير اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك أي ثقة متبادلة بين حماس واسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يستمر الى الأبد.

وفي تصريحات لشبكة “آي تي في” البريطانية قال مبعوث الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط ” لن يكون هناك ثقة على الجانبين بين حماس واسرائيل، هذا لن يحدث في الوقت الحالي وربما إلى الأبد”.

وأضاف، “القضية هي إنه اذا أمكن للمجتمع الدولي، وخاصة المصرية أن توجد ظروفا تسمح بسلام دائم من خلال ايجاد حل لغزة وتقديم أمن دائم لاسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد أشاد أمس “بقيادة ” في دعوتها لوقف اطلاق النار بيت اسرائيل وحماس.

وقال بلير، “وقف إطلاق النار كهذا يمكن أن يوقف الخسائر المأساوية في الأرواح، ووقف اطلاق الصواريخ على إسرائيل ، واتاحة إمكانية تغيير حقيقي في غزة.”

وأضاف، “أرحب ببيان من مصر يدعو الطرفين لوقف اطلاق النار لاعطاء فرصة لتنفيذ حل كامل وطويل الأمد لغزة، ونرحب بالقيادة التي أظهرتها مصر في القيام بذلك.”

أ ش أ

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