رفـض طلاب حزب الكرامة بجامعة القاهرة القرار الصادر عن الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بالتبرع بـ 20 مليون جنية لصالح صندوق “تحيا مصر ” وتسالوا كيف لجامعة يوجد بها عجز فى الميزانية ان تتبرع لصندوق تبرعات لا يعلم مصيرها الا الله .
> وأبدوا أيضاً إستياءهم من فصل عدد من الطالبات ” فصلاُ تعسفياُ ” بحجة إثارة الشغب أحدهن الأولى على دفعتها بتقدير أمتياز وكان من المقرر تعينيها معيدة فى كليتها العام القادم .
> وفى هذا السياق يطالب ” مكتب طلاب حزب الكرامة ” السيد الدكتور ” جابر نصار ” بالعدول عن هذا القرار ورد الأموال التى تبرع بها الى خزينة الجامعة . وقبول التظلم المقدم من الطالبات اللائى تم فصلهن ” فصلاُ تعسفياُ “.
> ونطالب المجلس الأعلى للجامعات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة من تسبب فى حدوث مثل هذة الأفعال .
استياء طلاب حزب الكرامة بجامعة القاهرة من قرارت مجلس الجامعة
رفـض طلاب حزب الكرامة بجامعة القاهرة القرار الصادر عن الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بالتبرع بـ 20 مليون جنية لصالح صندوق “تحيا مصر ” وتسالوا كيف لجامعة يوجد بها عجز فى الميزانية ان تتبرع لصندوق تبرعات لا يعلم مصيرها الا الله .