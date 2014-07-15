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محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية ويمنحهم شهادات تقدير ومكأفات مالية

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محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية ويمنحهم شهادات تقدير ومكأفات مالية محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية ويمنحهم شهادات تقدير ومكأفات مالية

الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية

قال الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية فى تصريحات صحفية إنه قرر تكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة فى قاعة المؤتمرات بمبنى الديوان العام للمحافظة بحضور وكيلة وزارة التربية والتعليم وجميع أولياء أمور الطلاب ومنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية تقدير لجهودهم بعد حصول المحافظة على 9 مراكز بين أوائل الجمهورية.

وكان قد حصل أمل شعبان إبراهيم حنفى سليم على المركز السادس مكرر علمى علوم مدرسة اصطبارى الثانوية المطورة مجموع 409 إدارة شبين الكوم، وتقى محمد عبد الستار العمرى السادس مكرر مجموع 409 مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج إدارة شبين الكوم، وشيماء أحمد أسامة عجرمة السادس مكرر علمى علوم مجموع 409 مدرسة شبين الكوم الثانوية بنات القديمة إدارة شبين الكوم.

كما حصل عبد العليم عاطف عبد العليم حسن السادس مكرر على مجموع 409 علمى علوم مدرسة أم خنان الثانوية المشتركة إدارة قويسنا مؤمن إبراهيم الطنطاوى أبو دراع السادس مكرر 409 مدرسة المساعى المشكورة إدارة شبين الكوم، ومحمد مجدى محمد غنيمة السادس مكرر مجموع 409 علمى علوم مدرسة أمين الخولى بنين إدارة اشمون، ونجلاء عبد الهادى عبد الرازق يونس السادس مكرر علمى علوم مجموع 409 مدرسة أحمد الرفاعى صبح إدارة الباجور، وأسماء إبراهيم عبد المرضى أحمد السادس مكرر علمى علوم مجموع 409 مدرسة الباجور الثانوية المشتركة إدارة الباجور، ونورا محمد عصام الدين راشد الأول علمى علوم نظام قديم مجموع 406 مدرسة اشمون بنات.

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