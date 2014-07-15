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سلطة الفاصوليا

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سلطة الفاصوليا سلطة الفاصوليا

الإثنين 14-07-2014 20:03

المقادير

 كوب فاصوليا بيضاء ناشفة

 حبة بصل كبيرة

1 حزمة بقدونس

 2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقةبيكربونات الصوديوم

 

طريقة التحضير:

1.   تنقى الفاصوليا و تغسل و تنقع في الماء مع بيكربونات الصوديوم لمدة 10 ساعات.

2.   تغسل و تسلق على نار متوسطة حتى تبدا بالغليان ، عندئذ تخفف النار على الوعاء المغلق حتى تنضج الفاصوليا

3.   يقطع البقدونس تقطيعا كبيرا

2. تقشر البصلة و تقطع شرائح رقيقة.

5.  يضاف كل من البصل المقطع و البقدونس الى الفاصوليا المسلوقة .

6. يصب الليمون و يضاف الثوم و الملح و تقلب السلطة بحذر حتى لا تهرس الفاصوليا.

7. يصب زيت الزيتون فوق السلطة و تقدم.

 

 

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