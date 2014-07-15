سلطة الفاصوليا

الإثنين 14-07-2014 20:03
المقادير
كوب فاصوليا بيضاء ناشفة
حبة بصل كبيرة
1 حزمة بقدونس
2 فص ثوم مهروس
1/4 كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقةبيكربونات الصوديوم
طريقة التحضير:
1. تنقى الفاصوليا و تغسل و تنقع في الماء مع بيكربونات الصوديوم لمدة 10 ساعات.
2. تغسل و تسلق على نار متوسطة حتى تبدا بالغليان ، عندئذ تخفف النار على الوعاء المغلق حتى تنضج الفاصوليا
3. يقطع البقدونس تقطيعا كبيرا
2. تقشر البصلة و تقطع شرائح رقيقة.
5. يضاف كل من البصل المقطع و البقدونس الى الفاصوليا المسلوقة .
6. يصب الليمون و يضاف الثوم و الملح و تقلب السلطة بحذر حتى لا تهرس الفاصوليا.
7. يصب زيت الزيتون فوق السلطة و تقدم.
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