سلطة الفاصوليا

المقادير

كوب فاصوليا بيضاء ناشفة

حبة بصل كبيرة

1 حزمة بقدونس

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقةبيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير:

1. تنقى الفاصوليا و تغسل و تنقع في الماء مع بيكربونات الصوديوم لمدة 10 ساعات.

2. تغسل و تسلق على نار متوسطة حتى تبدا بالغليان ، عندئذ تخفف النار على الوعاء المغلق حتى تنضج الفاصوليا

3. يقطع البقدونس تقطيعا كبيرا

2. تقشر البصلة و تقطع شرائح رقيقة.

5. يضاف كل من البصل المقطع و البقدونس الى الفاصوليا المسلوقة .

6. يصب الليمون و يضاف الثوم و الملح و تقلب السلطة بحذر حتى لا تهرس الفاصوليا.

7. يصب زيت الزيتون فوق السلطة و تقدم.

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