رولاد الدجاج مع "الريكوتا" والسبانخ والبندورة

المقادير

للدجاج:

صدران من الدجاج المسحّب

ملح، حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

كوبان من جبن "ريكوتا"

للحشو:

حبّتان من البصل

باقة من السبانخ

ملح، حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

ملعقتان كبيرتان من عشبة إكليل الجبل

للصلصة:

ملعقة من زيت الزيتون

حبّتان من البندورة المعصورة

عبوة صغيرة من معجون البندورة

4 فصوص من الثوم

طريقة التحضير

1 لإعداد الحشو: يُفرم كلّ من البصل والسبانخ، فرماً ناعماً. ثم، يُقلّب البصل، في قدر تحتوي على الزيت وتوضع على النار، وذلك حتى يذبل. ثم يُضاف السبانخ فوقه مع التقليب، حتى يتغيّر لونه، وكذلك إكليل الجبل، ويُنثر الملح.

3 لإعداد الصلصة: تُضاف، في قدر ثانية توضع على النار، ملعقة من الزيت. ويُسكب كلّ من البندورة المعصورة ومعجون البندورة والثوم فوقها، حتى تتشكّل صلصة متماسكة.

4 لإعداد الدجاج: يُدعك صدرا الدجاج بالملح وزيت الزيتون، ثمّ يُوضع الجبن على سطحهما، وكذلك حشو السبانخ، ثم يُلفّان ويُشكّلان على شكل زوجين من الأسطوانات، يُوزّعان في صينيّة الفرن غير اللاصقة، ويُدخلان إلى الفرن، ويُطهيان على حرارة 180 درجة مئويّة، لساعة.

5 طريقة التقديم: يُخرج الدجاج من الفرن، ويُقطّع إلى دوائر، وتُسكب الصلصة فوقه. ويُقدّم هذا الطبق، ساخناً.

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