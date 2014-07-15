حساء البازيلاء مع السلمون المدخّن

الإثنين 14-07-2014 20:09
المقادير
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من الزبدة
حبّة من البصل المقطّع
باقة من الكرّاث المقطّع
حبةّ من الجزر المقطّع
حبّة من البطاطس المقطّعة
5 فصوص من الثوم المفروم
3 أكواب من البازيلاء
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض
ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الأخضر
كوب من الكريما المخفوقة
كوب من السلمون المدخّن، للتزيين
طريقة التحضير
1 يُسخّن، في قدر توضع على نار متوسّطة، زيت الزيتون والزبدة، ثم يُضاف إليها كلّ من البصل والكرّاث والجزر والبطاطس، ويُقلى هذا الخليط جيّداً.
2 يُضاف الثوم والبازيلاء، ويُنثر الملح والفلفل الأبيض، ويُسكب الماء. تُغطّى هذه القدر، وتُطهى هذه المكوّنات على نار متوسّطة، حتى تنضج. وتوزّع أوراق النعناع.
3 يُهرس هذا الخليط، بواسطة الخلاط الكهربائي، ويصفّى. ثم، يوضع مجدّداً على نار متوسّطة، وتُسكب الكريما، ويبقى على النار حتى يغلي.
4 يُقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بشرائح السلمون المدخّن.
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