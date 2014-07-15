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حساء البازيلاء مع السلمون المدخّن

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حساء البازيلاء مع السلمون المدخّن حساء البازيلاء مع السلمون المدخّن

الإثنين 14-07-2014 20:09

المقادير

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

حبّة من البصل المقطّع

باقة من الكرّاث المقطّع

حبةّ من الجزر المقطّع

حبّة من البطاطس المقطّعة

5 فصوص من الثوم المفروم

3 أكواب من البازيلاء

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الأخضر

كوب من الكريما المخفوقة

كوب من السلمون المدخّن، للتزيين

 

طريقة التحضير

1 يُسخّن، في قدر توضع على نار متوسّطة، زيت الزيتون والزبدة، ثم يُضاف إليها كلّ من البصل والكرّاث والجزر والبطاطس، ويُقلى هذا الخليط جيّداً.

2 يُضاف الثوم والبازيلاء، ويُنثر الملح والفلفل الأبيض، ويُسكب الماء. تُغطّى هذه القدر، وتُطهى هذه المكوّنات على نار متوسّطة، حتى تنضج. وتوزّع أوراق النعناع.

3 يُهرس هذا الخليط، بواسطة الخلاط الكهربائي، ويصفّى. ثم، يوضع مجدّداً على نار متوسّطة، وتُسكب الكريما، ويبقى على النار حتى يغلي.

4 يُقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بشرائح السلمون المدخّن.

 

 

 

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