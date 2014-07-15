حساء البازيلاء مع السلمون المدخّن

المقادير

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

حبّة من البصل المقطّع

باقة من الكرّاث المقطّع

حبةّ من الجزر المقطّع

حبّة من البطاطس المقطّعة

5 فصوص من الثوم المفروم

3 أكواب من البازيلاء

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الأخضر

كوب من الكريما المخفوقة

كوب من السلمون المدخّن، للتزيين

طريقة التحضير

1 يُسخّن، في قدر توضع على نار متوسّطة، زيت الزيتون والزبدة، ثم يُضاف إليها كلّ من البصل والكرّاث والجزر والبطاطس، ويُقلى هذا الخليط جيّداً.

2 يُضاف الثوم والبازيلاء، ويُنثر الملح والفلفل الأبيض، ويُسكب الماء. تُغطّى هذه القدر، وتُطهى هذه المكوّنات على نار متوسّطة، حتى تنضج. وتوزّع أوراق النعناع.

3 يُهرس هذا الخليط، بواسطة الخلاط الكهربائي، ويصفّى. ثم، يوضع مجدّداً على نار متوسّطة، وتُسكب الكريما، ويبقى على النار حتى يغلي.

4 يُقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بشرائح السلمون المدخّن.

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