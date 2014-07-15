حلاوة الجبن

الإثنين 14-07-2014 20:11
المقادير:
500 غرام من الجبن البلدي المحلّى
500 غرام من السميد
250 غراماً من القطر، للعجين
150 غراماً من القطر للتزيين
750 غراماً من القشطة
100 غرام من الفستق الحلبي الناعم
50 غراماً من زهر الليمون
طريقة التحضير:
1 ـ في وعاء يوضع على النار، يوضع الجبن حتى يذوب.
2 ـ يضاف السميد و250 غراماً من القطر، ويخلط هذا المزيج، ثمّ يرقّ على صينيّة كبيرة الحجم.
3 ـ عندما يبرد، يقطّع إلى مربّعات، تُحشى بالقشطة، وتزيّن بالقشطة والفستق وزهر الليمون. يقدّم مع القطر.
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