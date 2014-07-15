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حلاوة الجبن

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حلاوة الجبن حلاوة الجبن

الإثنين 14-07-2014 20:11

المقادير:

500 غرام من الجبن البلدي المحلّى 

500 غرام من السميد

250 غراماً من القطر، للعجين

150 غراماً من القطر للتزيين

750 غراماً من القشطة

100 غرام من الفستق الحلبي الناعم

50 غراماً من زهر الليمون

 

طريقة التحضير:

1 ـ في وعاء يوضع على النار، يوضع الجبن حتى يذوب.

2 ـ يضاف السميد و250 غراماً من القطر، ويخلط هذا المزيج، ثمّ يرقّ على صينيّة كبيرة الحجم.

3 ـ  عندما يبرد، يقطّع إلى مربّعات، تُحشى بالقشطة، وتزيّن بالقشطة والفستق وزهر الليمون. يقدّم مع القطر.

 

 

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