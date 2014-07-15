ميرور: أرسنال يتخلى عن خطط لضم خضيرا

أ ش أ - ذكرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية اليوم الثلاثاء انه على الرغم من رغبة أرسنال فى ضم الالمانى سامى خضيرا نجم نادى ريال مدريد الاسبانى فإن المدفعجية يبدو انهم سيتخلون عن محاولاتهم بسبب ارتفاع راتب اللاعب الذى طلب الحصول على 150 الف جنيه استرلينى كراتب اسبوعى.

وكان الفرنسى ارسين فينجر المدير الفنى لأرسنال مستعد لدفع 23,5 مليون جنيه إسترلينى من اجل الحصول على خمات خضيرا الحائز على بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده ليكون ثانى اغلى لاعب يضم النادى بعد ان ضم االيكسيس سانشيز مهاجم برشلونه فى الاسبوع الماضى مقابل 33 ملاببن استرلينى.

لكن على الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقد خضيرا مع النادى الملكى فإن المدفعجية بدوا غير مستعدين للخضوع لطلبات خضيره المالية بالحصول على ارتب اسبوعى قيمته 150 الف استرلينى بجانب المكافآت الاخرى.

وهذا المبلغ يجعل من خضيرا الذى رفض حتى الآن توقيع عقد جديد مع ابطال اوروبا اعلى

لاعب راتبا فى أرسنال فى وقت يحصل عليه كل من سانشيزومسعود اوزيل على نحو 130 الف استرلينى اسبوعيا.