بالفيديو.. محافظ أسيوط يستقبل أوائل الثانوية العامة ويعلن عن مبادرة لرعاية المتميزين علميًا‎

استقبل اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة اسيوط والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وهنأ المحافظ الاوائل على تميزهم وتفوقهم العلمى فى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن اسيوط تقدم دائمًا النابهين والنابغين في كل المجالات، وأعلن المحافظ عن إقامة احتفالية كبرى غدًا الاربعاء بقصر ثقافة اسيوط لتكريم الاوائل فى الشهادات العامة ومنحهم شهادات التقدير ومبالغ مالية تكريما وتقديرًا لتفوقهم.

وكان اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط قد استقبل ظهر اليوم “احمد عرابى عبده مصطفى الحاصل على المركز الاول علمى رياضة، والطالب احمد مختار سليم الحاصل على المركز السادس علمى علوم، والطالب ابادير كمال لويز عزيز، ومارينا عادل عدلى السادس مكرر علمى علوم”، كما استقبل أولياء أمورهم في مكتبه لتهنئتهم على حصولهم على مراكز متقدمة هذا العام.

وقال المحافظ ان تحقيق المحافظة لاربع مراكز على مستوى الجمهورية يعتبر فخر لكل مواطن على ارض اسيوط مؤكدًا أن أبنائنا من الطلاب هم الجيل الجديد الذي تقدمه أسيوط لمصر للمساهمة في تحقيق نهضتها الحديثة خلال السنوات القادمة وتعهد المحافظ بعمل الية من خلال المحافظة لتبني هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب المتميزين في مختلف الشهادات وإشراكهم في المؤتمرات والمحافل العلمية لتهيئة مناخ مناسب لتحقيق المزيد من التميز.

كما وجه محافظ اسيوط الشكر لاولياء امور الطلاب الذين وفروا المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق رغم الظروف الصعبة، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم باسيوط وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة، وأشار إلى أن أسيوط سوف تستمر في تقديم النابهين ورعايتهم في كل المجالات حتى تكون المحافظة على خريطة العلم والاتقان فى مسيرتها القادمة.

من جهته أمر المحافظ برعاية الطلاب المتفوقين وتلبية مطالبهم كما أمر بتوفير سيارة خاصة لسفرهم إلى القاهرة لمقابلة وزير التربية والتعليم.

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