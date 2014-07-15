صدقي صبحي: مصر بدأت تتعافى وتستعيد دورها الريادي للحفاظ على استقرار المنطقة

أكد القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول صدقي صبحي أن الجيش المصري هو العمود الفقرى الذى تستند عليه الدولة المصرية، وأن رجاله يثبتون يوما بعد يوم انهم مثالا للانضباط والإخلاص والعمل بكل شجاعة وتضحية في سبيل المساهمة في دعم مخططات التنمية الحضارية علي ارض مصر والتخفيف عن كاهل المواطنين ، وقال أن مصر بدأت في التعافي واستعادة مكانتها ودورها الريادي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع مع عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وعدد من قادة وضباط الشرطه المدنيه بالمنطقة المركزية العسكرية قام خلاله بتكريم المتميزين من رجال المنطقة والشرطة المدنية، تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها للحفاظ علي كفائتهم واستعدادهم العالي والدفاع عن الوطن واستقراره.

وأكد أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا، وفرض السيطرة الأمنية علي الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشار وزير الدفاع إلى جهود المنطقة المركزية بالتعاون مع الشرطة المدنية طوال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب وحماية المواطنين، والتصدي بكل شجاعة للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري في أصعب الفترات من تاريخ مصر.

وطالب وزير الدفاع رجال المنطقة بألا يدخروا جهدًا في التعاون مع المواطنين حمايتهم وتأمين مقدراتهم ومكتسباتهم، و أن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع المصري في التمسك بالقيم والثوابت الاصيلة التي توارثتها العسكرية المصرية جيلا بعد جيل.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ